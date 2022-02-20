Псковичи голосуют за создание литературно-музыкального кафе в Пскове

В социальных сетях регионального отделения Союза писателей России проходит опрос о создании литературно-музыкального кафе в Пскове.

«Насколько интересна вам и вашим друзьям идея проведения в Пскове литературно-музыкального кафе?, – задались вопросами в паблике писателей. Стихи и песни под гитару. Проведение в одном из кафе Пскова, принцип свободного микрофона с временным лимитом выступления. Периодичность – 1-2 раза в месяц.

Стали бы вы участвовать в таких мероприятиях? В качестве кого?».

Члены союза писателей спросили псковичей, стали бы они участвовать в таких мероприятиях.

Порядка 60,44 процентов опрошенных ответили, что не не умеет писать стихи или песни но с радостью бы послушали что-нибудь выступления.

Ещё 15,38 процентов откровенно ответили что будут участвовать в роли авторов или зрителей, но изредка.

Ещё 11% псковичей пообещали постоянно участвовать в таких мероприятиях и представлять на обозрение зрителям свои стихи и песни.