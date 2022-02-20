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Общество20 февраля 2022 20:23

Большой пожар в магазинах РАЙПО произошел 20 февраля в Плюссе

Источник:kp.ru
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На улице Ленина, 1 в полдень 20 февраля в Плюссе произошёл крупный пожар в помещениях местного РАЙПО. Этом сообщают корреспонденты газеты «Плюсский край»

В 12:44 пожарные получили вызов о возгорании в магазине на улице Ленина, 1. 1 возгорание увидела продавщица, когда пошла отпускать товар.

Согласно предварительным данным, пожар начался из-за замыкания проводки в подсобном помещении.

Пожар ликвидировали три пожарные бригады из Плюссы и Стругокрасненского районов.

Всего пожаром было охвачено 350 квадратных метров. Пострадавших нет, один из магазинов сгорел полностью, сообщают очевидцы.