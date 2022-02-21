Действенное средство от фитофтороза, курчавости и ржавчины деревьев назвали псковичам

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Чем отработать деревья весной, чтобы предотвратить их заболевания, рассказали в «Россельхозцентре» по Псковской области.

Оказалось, что помочь растениям можно, обработав их бордоской смесью. В её состав входят медный купорос и гашеная известь.

Она спасёт деревья от таких недугов, как фитофтороза, курчавости, бурой пятнистости, парши, столбчатой и бокальчатой ржавчины.

По словам специалистов, бордоская смесь эффективна в течение 30 дней с момента нанесения.

Важно отметить, что раствор следует наносить, пока почки ещё не набухли (3%-ный раствор препарата) или позднее, в фазу зеленого конуса (более слабый – 1%-ный раствор).

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