Найденные в Псковской области реликвии Великой Отечественной войны разместят в Музее Победы

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Реликвии, сохранившиеся со времён Великой отечественной войны в Псковской области, попадут в Музей Победы в Москве. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Информационном центре ФГБУК «Музей Победы».

Найденные поисковиками солдатские вещи, сохранившиеся со времен Великой отечественной войны на местах боев в Псковской, Тверской, Московской, Смоленской областях покажут в Музее Победы в честь Дня защитника Отечества, 23 февраля.

«Посетители увидят около 100 реликвий времен Великой Отечественной. Это личные вещи красноармейцев, оружие, документы (пропуска и удостоверения), агитационные листовки, предметы солдатского быта. Гости Музея Победы смогут подержать в руках реальные пистолеты-пулеметы и винтовки того времени: ППШ-41, ППС-43, карабин и винтовку системы Мосина, самозарядную винтовку СВТ-40, пулемет «Максим», а также пистолеты Нагана и ТТ», – отметили в Музее Победы.

Организатором выставки стало поисковое объединение «Тризна». Поисковики, которые участвовали при военно-археологических раскопках, сами проведут экскурсию и расскажут где, при каких обстоятельствах были подняты реликвии и кому они принадлежали. Во время экскурсии посетителям покажут самые интересные находки, а также те, которые были сделаны в минувший поисковый сезон.

«Такие выставки особенно важны для подрастающего поколения. Они позволяют ребятам прикоснуться к истории Великой Отечественной. И мы очень рады нашему сотрудничеству с Музеем Победы, которое продолжается уже 15 лет», – подчеркнул руководитель поискового отряда «Тризна» Кирилл Долинский.