Астрологи не советуют загадывать желания в дату-палиндром 22.02.22

Астрологи не советуют загадывать желания в дату-палиндром 22.02.2022 на 22 лунные сутки

Сегодня, 22 февраля 2022 года, – особенный день. Так считают нумерологи и предлагают, по традиции, загадывать в этот день самые заветные желания. А вот любители астрологии заявляют – в сегодняшнем дне нет ничего необычного, а загадывать на будущее в этот день вообще под запретом.

«Сегодня Луна в Скорпионе, – делится астролог kp.ru Дарья Бумакова. – Это сложное положения для мягкой Луны. Она ещё и убывающая, так что лучше подождать с загадыванием желаний до мартовского новолуния в рыбках. А вот они как раз любят визуализацию и мечтания».

По ее словам, сегодняшний день отлично подойдет для того, чтобы избавиться от лишнего. К примеру, такие вещи можно написать на листочке и утилизировать его любым удобным способом, провести день «расхламления» дома или разобраться с отложенными в долгий ящик делами.

КСТАТИ

Сегодняшняя дата 22.02.2022 является палиндромом, что означает одинаковое значение цифр от начала к концу и обратно. Кроме того, сегодня также и 22 лунные сутки.