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Спорт22 февраля 2022 10:12

Бесплатно покататься на коньках в Ледовом дворце смогут псковичи 23 февраля

Источник:kp.ru
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Каток в Ледовом дворце Пскова

Каток в Ледовом дворце Пскова

Покататься на коньках 23 февраля смогут жители Пскова на спортивно-оздоровительном мероприятии «Зимние забавы». Об этом сообщили в городском молодежном центре.

Мероприятие будет посвящено Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Принять участие смогут горожане от 14 до 35 лет бесплатно с 20:00 до 21:15. Количество мест ограничено.

«С собой необходимо взять свои коньки, если своих нет, то можно арендовать непосредственно в Ледовом дворце, кроме того обязательно наличие QR-кода для совершеннолетних», – отметили в молодежном центре.

Организует мероприятие комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи и Молодёжный центр Пскова.