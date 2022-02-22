Фильм о трагической гибели псковских подростков «Бонни и Клайда» покажут на международном кинофестивале в Ханты-Мансийске с названием «Межсезонье»

О трагической истории двух влюбленных подростков из Псковской области сняли фильм под названием «Межсезонье». Его премьера состоится 24 и 25 февраля на международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, сообщает информационный центр «Югра».

Построенный на реальных событиях фильм расскажет о двух подростках, которые сбежали ото всех и прятались на даче, отстреливаясь от полиции с помощью отцовских ружей. Именно такая история произошла с псковскими «Бонни и Клайдом» в 2016 году в поселке Струги Красные.

«Хочется, чтобы фильм посмотрели как можно больше зрителей, после чего обязательно жду обратную связь. Только после этого пойму, насколько удачной получилась картина», – поделился режиссер Александр Хант.

Подростки забаррикадировались на даче родителей и вели прямую трансляцию, которую смотрели только одноклассники, не подозревающие о том, что случится ужасное. Отстреливаясь от полиции, парень с девушкой не соглашались сдаваться до последнего и погибли.

Режиссер фильма 37-летний Александр Хант поделился, что для достоверности фильма некоторое время учился понимать подростков в роли вожатого в детском лагере.

«Жизнь подростков кардинально не изменилась, если сравнивать с моим временем. Одни и те же проблемы. Когда мы открываем для себя мир, мы не хотим использовать формулировки от взрослых – что такое «хорошо», а что «плохо». Хотим сами в этом разобраться. Это сложное время в жизни – время испытаний и открытий», – рассказал Александр Хант.

Этот фильм станет шестой работой режиссера в рамках кинофестиваля «Дух огня». В прошлый раз он представлял фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».