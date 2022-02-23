На колоннаде ГКЦ в Пскове включили праздничную подсветку

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23 февраля в Пскове включили новую подсветку колоннады городского культурного центра. Специально ко дню защитника отечества подсветку засветилась в цветах триколора. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Колонна городского культурного центра подсвечиваются ежедневно. Но к празднику горожан решили порадовать чем-то новым.

«Цвета российского флага – белый, синий, красный – попеременно сменяют друг друга, символизируя свободу нашего государства, мужество и храбрость защитников нашей Родины», – подчеркнул Елкин.

Впервые ГКЦ засиял в конце 2020 года прямо к 60-летию учреждения. Также колонны были отремонтированы вместе с фойе и главным входом за счёт городского бюджета.