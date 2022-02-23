Самого злостного вредителя на грядках назвали агрономы

Тля – главный враг растений в теплицах

У растений в теплицах много врагов, потому что насекомые только и ждут удачного момента, чтобы развернуть свое поле действия с одного растения на всю грядку. О наиболее распространенном вредителе практически каждой теплицы – тля, сообщают в сообществе «Россельхозцентра» по Псковской области в социальной сети ВКонтакте».

«Поврежденные тлей листовые пластины скручиваются, верхушки и бутоны растений усыхают, листья и побеги деформируются, а до плодов дело вовсе может не дойти. Ослабленные растения подвержены вирусным заболеваниям. Даже если тепличные культуры после нашествия тли не погибнут, то результат все равно может выйти хуже, чем мог бы быть», – предостерегли псковичей специалисты.

По мнению специалистов, справиться с тлей поможет профилактика и своевременное опрыскивание от вредителей. Важно вовремя осматривать растения на предмет появления первых гнезд тли.