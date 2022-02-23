Ещё шесть псковичей скончались из-за коронавируса

По состоянию на 23 февраля в Псковской области выявлено 91 907 заражений коронавирусом, только за последние сутки ещё заразились 937 человек. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о шести новых смертях.

Амбулаторно лечатся 6 739 человек, стационарно – 550. За сутки успешно закрыли больничный 441 житель Псковской области.

Ведерников обратил особое внимание на то, что штам коронавируса «омикрон» сильно влияет на дыхательные пути. В связи с этим у пациентов выявляются бронхиты. Если неверно его лечить, можно заработать осложнения.