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Общество24 февраля 2022 7:08

Псковский аэропорт прокомментировал отмену рейсов

Источник:kp.ru
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Отмены рейсов в ряде российских аэропортов не затронули Псковский международный аэропорт. Отмены рейсов также на данный момент нет, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на директора псковского аэропорта Артёма Тарасова.

«Рейсы на Москву отправляем и принимаем ежедневно», – сообщил Тарасов.

По предварительным данным, по авианаправлению Сочи-Псков аэропорт ожидает решения авиакомпании.

По данным Росавиации, сложившаяся обстановка вокруг Украины с 24 февраля временно ограничила полеты и в аэропорты юга России. До 2 марта 03:45 прекращены перелеты в Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.