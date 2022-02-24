Псковский аэропорт прокомментировал отмену рейсов

Отмены рейсов в ряде российских аэропортов не затронули Псковский международный аэропорт. Отмены рейсов также на данный момент нет, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на директора псковского аэропорта Артёма Тарасова.

«Рейсы на Москву отправляем и принимаем ежедневно», – сообщил Тарасов.

По предварительным данным, по авианаправлению Сочи-Псков аэропорт ожидает решения авиакомпании.

По данным Росавиации, сложившаяся обстановка вокруг Украины с 24 февраля временно ограничила полеты и в аэропорты юга России. До 2 марта 03:45 прекращены перелеты в Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.