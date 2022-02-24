Псковичам назвали номер для сообщения о преступлениях, совершенных военнослужащими

В Псковской области принимаются сообщения о преступлениях, совершенных военнослужащими на территории региона. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в следственном отделении 301 военного следственного отдела.

В Пскове отделение 301 военного следственного отдела расположено на улице Николая Васильева, д. 77. Сообщения о совершенных военнослужащими на территории Псковской области преступлениях принимаются круглосуточно по «телефону доверия»: 8 (8112) 69-82-36.

Кроме того, псковичи могут прийти на прием к заместителю руководителя отдела подполковнику юстиции Алтунин Д.С. Он принимает граждан ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 часов, а дежурный следователь – круглосуточно.

В полномочия 301 военного следственного отдела входит исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве о преступлениях, совершенных военнослужащими на территории Республики Карелия, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.