Вишневым садом благоустроил территорию у многоквартирных домов глава Дедовичского района

Собственный вишневый сад в одиночку высадил глава Дедовичского района в качестве благоустройства придомовых территорий

Собственный вишневый сад в одиночку высадил глава Дедовичского района. Об этом он сообщил «Комсомольской правде в Пскове».

В поселке Пионерский Дедовичского района между домами 32 и 39 по улице Октябрьской есть есть неблагоустроенная территория. Три года назад Геннадий Афанасьев принялся приводить ее в порядок и решил посадить туда поросль садовой вишни с собственного участка.

«Жена проявила инициативу, говорит "давай ты эту поросль не вырубай и не скашивай, а на следующий год мы немножко посадим". Я начал с этой мыслью и не немножко, а много оставил. Потом вместе с внучкой и первое время с женой посадили там десять деревьев», – делится Афанасьев.

Сначала вишневый садик был маленький, отмечает Афанасьев, а сейчас там уже числится порядка 80-ти деревьев. В прошлом году хозяин небольшого садика уже наблюдал цветение деревьев.

«Я сам ухаживаю за этим садом, потому что никому не могу доверить мое детище. Сам кошу два-три раза в год, в качестве удобрения использую все, что скашивается. Кидаю под деревья. Белю, подрезаю. Была еще проблема с водой. Скапливалась и не уходила. Положил небольшую трубу», – вспоминает Афанасьев.

На вопрос, как именно он будет использовать плоды, когда вишня подоспеет, с уверенностью сообщает: «Сам собирать не буду. Я это делаю для поселка, для людей, для детей. В перспективе собираюсь скамейки установить. Антивандальные будут, чтобы молодежь не утащила. Уже дорожку обсыпал»