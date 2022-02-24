Усилить работу по отлову бродячих собак и котролю за выгулом домашних поручил Ведерников

.

Усилить отлов бродячих собак в муниципалитетах, а также направить силы на контроль по выгулу псковичами домашних животных поручил убернатор Псковской области Михаил Ведерников председателю регионального комитета по ветеринарии Верой Баданиной во время совещания, 24 февраля. Об этом сообщает ПАИ.

«Если собаки на улице есть и обращений не так много — это не значит, что все хорошо. Бродячих животных нужно отловить в кратчайшие сроки. Все решения по этому поводу приняты. По Острову вопрос с бродячими собаками должен быть решен однозначно», — заявил Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона дал неделю на выполнение поручений так как на безнадзорных животных жалуются сразу в нескольких муниципалитетах области: Псковском, Островском и Дновском.

По словам Веры Баданиной, на данный момен в данных районах стабилизировалась ситуация с беспризорными собаками. Работа идёт за счёт сил зоозащитных организаций в силу муниципальных договоров.

«Стараемся отрабатывать все поступающие жалобы оперативно. Количество обращений уменьшилось. Только в Островском районе по сравнению с прошлым годом число обращений снизилось в 2 раза», — отметила она и сообщила, что с начала года было отловлено 68 собак.

Собакам на самовыгуле Ведерников отвёл отдельное внимание. С хозяевами, которые приучают животное гулять вне контроля, поручено провести разъяснительную работу о денежном наказании.

Власти региона готовы рассмотреть механизм отлова домашних собак, когда владелец обязан заплатить за нахождение питомца в приюте.

«Надеюсь, это будет дополнительным фактором для того, чтобы владельцы собак стали ответственнее, следили за своими животными и не отпускали их гулять без присмотра», - заключил губернатор