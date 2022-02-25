Некоторым переболевшим COVID-19 псковичам необходима психотерапия – Повторейко

Нервозность и тревожность после коронавируса может быть одним из постковидных симптомов, при этом пациенту необходима помощь психотерапевта, сообщила в Instagram-аккаунте главный врач Псковской областной инфекционной больницы, пульмонолог Анастасия Повторейко.

Отвечая на вопросы псковичей, Анастасия Повторейко отметила, что при ощущениях нервозности и тревоги не нужно откладывать лечение.

«Психотерапия показывает хорошие результаты эффективности лечения», – сообщила специалист.

Кроме нервозности, врач отметила еще один симптом – зуда в конечностях. По ее словам, у переболевших отмечается чесания тела, в таком случае необходимо обращаться к аллергологу.