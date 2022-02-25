Менять условия автокредитов начали банки в Псковской области

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Банки начали менять условия выдачи кредитов на автомобили. Автосалоны Пскова уже прочувствовали изменения на себе, сообщает «Псковская правда».

«Кредитные организации постепенно доносят до нас некоторые изменения в условиях. И если некоторые еще работают в штатном режиме, отдельные банки уже готовы предоставить нашим клиентам автокредиты только по повышенной ставке и без комиссионного вознаграждения», - заявил исполнительный директор ООО «Автосалон 1» (официальный дилер Hyundai) Дмитрий Минин.

Официальный дилер Mitsubishi, компания «Савва-Авто» сообщает об установлении самой высокой ставки из возможных на автокредиты в одном из банков. Но возможности для горожан взять кредит по выгодным условиям по-прежнему есть.

«К счастью, у нашего салона есть возможность работать с разными банками, пока мы не видим какого-то вала по отказам в кредитах. Но, конечно, что будет завтра, спрогнозировать очень сложно», – отметили в компании.

В официальном дилере Renault руководитель отдела продаж Наталья Пантелеева заявила, что резких изменений в условия кредитования и процентных ставках не произошло. «Кредитная доля в сравнении с прошлым месяцем у нас хорошо подросла», – сообщила Пантелеева.

Ряд дилеров сообщают об изменении также и у лизинговых компаний. В последний момент в Пскове сегодня, 24 февраля, было прервано оформление сразу нескольких лизинговых договоров.