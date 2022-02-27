Ещё 6 человек умерли из-за коронавируса в Псковской области

В Псковской области стало известно о 6 новых смертях из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Всего с начала пандемии в регионе из-за covid-19 погибло 1 568 человек, заразились – 95 601. Только за последние сутки подтверждено 920 случаев заражения.

В больницах региона занято 480 коек. Амбулаторно лечатся 5 667 человек.

Согласно статистике в 3 районах области по-прежнему фиксируется высокое количество заболевших: Порховском (+65), Островском (+46) и Невельском (+39).

«Очаг в Великолукском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, снят с контроля Роспотребнадзора», — уточнил Михаил Ведерников.