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Общество27 февраля 2022 18:50

Для съёмок фильма в Пскове закроют перекресток

Источник:kp.ru
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Фото сообщества «Псков за рулем» в «ВКонтакте»

Фото сообщества «Псков за рулем» в «ВКонтакте»

На полдня в Пскове закроют перекресток улиц Калинина и Георгиевской 27 февраля, сообщает ПАИ со ссылкой на пресс-службу администрации Пскова.

Перекрытие перекрестка планируется в связи со съемками полнометражного художественного фильма «Я читаю». Проезжая часть будет недоступна для автотранспорта с 12 до 18 часов дня.

Съёмки пройдут у средней общеобразовательной школы № 1 им. Л. Поземского. А для объезда псковичей и гостей города просят выбирать улицу Советской армии.