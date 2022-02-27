Для съёмок фильма в Пскове закроют перекресток

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На полдня в Пскове закроют перекресток улиц Калинина и Георгиевской 27 февраля, сообщает ПАИ со ссылкой на пресс-службу администрации Пскова.

Перекрытие перекрестка планируется в связи со съемками полнометражного художественного фильма «Я читаю». Проезжая часть будет недоступна для автотранспорта с 12 до 18 часов дня.

Съёмки пройдут у средней общеобразовательной школы № 1 им. Л. Поземского. А для объезда псковичей и гостей города просят выбирать улицу Советской армии.