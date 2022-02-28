1 марта в 11 утра закроют Троицкий мост в Пскове

С 1 марта закроют Троицкий мост в Пскове

В Пскове Троицкий мост планируется закрыть 1 марта в 11:00. Об этом в эфире «Псковского телеграма Online» рассказал глава администрации города Борис Елкин.

По его словам, уже вечером этого дня жителям города придется простроить свой маршрут. Для пеших обходным путем станет мост через Пскову.

Кстати, согласно исследованиям, приведенных Елкиным, за сутки Ольгинский мост в обе стороны проходят пешком около четырех тысяч человек.

«Что касается закрытия автомобильного сообщения, конечно, таких испытаний давно не было. Мы договорились с УГИБДД, что первые дни они будут смотреть транспортные потоки, где-то, возможно, будут пересматривать схемы движения, чтобы облегчить и минимизировать ограничения в городе. Будут каждую улицу рассматривать точечно», – пообещал Борис Елкин.

Каждое мнение у горожан будет учитываться, поэтому псковичей просят пользоваться обратной связью. Свои комментарии относительно измененного передвижения по Пскову из-за ремонта моста можете отправлять нам в социальных сетях и в комментариях к новости.