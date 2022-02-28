Вишневый сад главы Дедовичского района включил «КП–Псков» в число самых цитируемых СМИ в регионе

«КП–Псков» вошла в число самых цитируемых СМИ региона

По данным сервиса «Медиалогия» по итогам минувшей недели (с 21 по 27 февраля) «КП–Псков» вошла в число самых цитируемых СМИ региона. Попасть в рейтинг изданию позволили перепечатки материалов о высадке собственного вишневого сада главой Дедовичского района и прогноз погоды о предстоящей весне.

На первой строчке Псковское агентство информации с ИЦ 4,49, за ним следует информагентство холдинга «Гражданская пресса» (ИЦ 4,05). Далее в рейтинге расположился «МК Псков» (ИЦ 0,38), «Эхо Москвы Псков» (ИЦ 0,32) и замыкает пятерку лидеров ГТРК «Псков» (ИЦ 0,29).

Псковские СМИ цитировали такие федеральные издания, как «Известия», «Невские новости», «АвиаПОРТ», портал «Культура» и др.

Добавим, что также в ТОП-10 вошла интернет-газета «Псковская правда».