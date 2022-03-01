Самым цитируемым СМИ региона в феврале стало ПАИ

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По данным сервиса «Медиалогия» за февраль 2022 года самый высокий индекс цитируемости присвоен Псковскому агентству информации – 19,78. Таким образом, портал стал самым цитируемым СМИ региона за последний зимний месяц.

На втором месте традиционно расположилось информагентство холдинга «Гражданская пресса». Коллеги получили ИЦ 18,14. На третьей строчке стоит «Эхо Москвы Псков» (ИЦ 2,07), следом идет ГТРК «Псков» (ИЦ 1,89) и замыкает февральский ТОП-5 luki.ru (ИЦ 1,75).

Материалы псковских СМИ использовали такие федеральные издания, как «Известия», Lenta.ru, «АвиаПОРТ», «Невские новости» и др. Самыми популярными рубриками стали власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт и ЧП.

Отметим, что «КП Псков» вошла в десятку самых цитируемых СМИ региона. Другие СМИ ссылались на издание в материалах о возможности попасть в закрытую башню Святых ворот, о высадке вишневого сада главой Дедовичского района, о прогнозах по наступлению весны, о количестве псковичей, обратившихся в травмпункт во время гололеда и о советах доктора по нормализации работы кишечника после коронавируса.

Добавим, что также в ТОП-10 самых цитируемых вошла интернет-газета «Псковская правда».