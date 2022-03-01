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Общество1 марта 2022 10:48

Камни посыпались на прохожих с балкона на улице Ленина в Пскове

Источник:kp.ru
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Камни посыпались на прохожих с балкона дома на ул. Ленина

Камни посыпались на прохожих с балкона дома на ул. Ленина

Камни с балкона посыпались на прохожих у столовой «Бульвар» на улице Ленина, д. 11/4. Об этом они сообщили в редакцию «Комсомольской правды в Пскове».

Один из таких булыжников упал прямо под ноги к псковичам

Один из таких булыжников упал прямо под ноги к псковичам

Со здания напротив театра драмы им. Пушкина на прохожих посыпались куски бетона. На фото видно, что они отвалились с балкончика над цветочным магазином и кофейней. Однако разрушение явно не новое.

В управляющей компании Микрорайон №5 о разрушающемся балконе узнали только после нашего звонка, но пообещали разобраться с опасным балконом. «Мы не знаем, мастер поедет смотреть», – заверили КП-Псков в управляйке.