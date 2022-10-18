Михаил Тарабукин успел проскочить на съемки по закрывающемуся на ремонт Троицкому мосту в Пскове

В Пскове знаменитый актер Михаил Тарабукин уговорил ДПС пропустить на съемочную площадку после закрытия Троицкого моста

В Пскове знаменитый актер Михаил Тарабукин смог проехать на съемочную площадку после закрытия Троицкого моста. Этот момент запечатлел корреспондент «Комсомольской правды».

Спустя минуту после перекрытия дороги, к сотрудникам ДПС со стороны центра города подъехала машина, из которой выбежал звезда сериала «Кухня» и «Солдаты» Михаил Тарабукин. «Очень надо, на съемки я, пустите?», – обратился актер к инспекторам, прижав руку к груди.

Оглядев обстановку, сотрудники ДПС позволили Тарабукину и его сопровождающему в последний раз пересечь мост. На тот момент рабочие еще не перекрыли окончательно проезд бетонными блоками.

Напомним, мост планируют полностью заменить летом 2023 года.

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