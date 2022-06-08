Как спастись от зуда после укуса комаров, рассказала врач Елена Аверьянова

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Накануне «КП-Псков» рассказывала, как обезопасить себя от назойливых насекомых. Однако если вы все же стали жертвами кровопийц, kp.ru пообщалась с кандидатом медицинских наук, врачом-терапевтом Еленой Аверьяновой и выяснила, что делать после укуса комара.

По словам специалиста, в первую очередь нужно прибегнуть к одному из двух вариантов: промыть место укуса холодной водой, лучше с использованием хозяйственного мыла , или смазать его одеколоном, если нет аллергии.

— Можно также обработать любым средством, содержащим спирт. Подойдёт даже дезинфицирующее средство, которым мы обрабатываем руки. И будет уже гораздо легче.

Далее, по словам врача, следует нанести на место укуса антигистаминный гель. Он снимет зуд и покраснение.

— ...если в месте укуса идёт явная аллергическая реакция в виде отёка, покраснения, то обязательно нужно принять антигистаминные препараты.

Елена Аверьянова отметила, что аллергия может также появиться на сам укус комара. Более того, она может возникнуть впервые, когда ранее человек не сталкивался с такой проблемой.

— Важно знать, что если человек принимает какие-либо препараты, и у него произошёл укус, то также может возникнуть аллергическая реакция. Или если это был укус другого вида комара.

По словам врача, в Псковской области в основном обитают обычные городские комары рода Culex. Больших малярийных комаров рода Anopheles гораздо меньше, и эпидемиологической опасности они не представляют.