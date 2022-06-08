1045 зараженных роз из Кении сожгли в Псковской области

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Специалисты ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» провели экспертизу, в результате которой в партии кенийских роз было подтверждено наличие опасного карантинного для стран Евразийского экономического союза объекта - западного цветочного трипса. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, было сожжено 1045 импортных цветов.

Как объяснили в ведомстве, на складе временного хранения обнаружили партию роз с характерными признаками заражения опасным насекомым, схожим по морфологическим признакам с карантинным объектом. 1045 роз, выращенных в Кении, везли в адрес предприятия, которое занимается оптовой торговлей цветами и растениями в Санкт-Петербурге.