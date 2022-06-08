Псков стал одним из самых популярных локаций для отдыха на День России

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Псков вошел в список самых популярных направлений для отдыха на День России. Об этом сообщили эксперты Ассоциации туроператоров России.

Самым топовым направлением у путешественников на июньские праздники стало Сочи. Туры туда составляют до 70-75% от общего потока.

«В этом году, с учетом закрытых аэропортов Крыма, Анапы и Геленджика, спрос сместился на Сочи и отели всего горного кластера Красной Поляны», — поделились в пресс-службе одного из российских туроператоров.

В пятерку лучших точек в стране попали Санкт-Петербург, Калининград, Карелия и Кавказские Минеральные Воды. В десятке – Дагестан, Казань, Москва и Московская область, Крым, Великий Новгород, а также Псков.

Активизация туров внутри России по мнению туроператоров вызвана велением туристического кешбека.