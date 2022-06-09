Коллектив из Великих Лук исполнил «Цыганочку» на передаче «Играй, гармонь»

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Коллектив «Гармонисты Великих Лук» выступил на передаче «Играй гармонь» на Первом канале. Об этом сообщили в группе «Великолукская Правда Новости».

По словам руководителя коллектива Елены Баженовой, на передачу «Играй, гармонь» коллектив попал, будучи участниками крупнейшего международного фестиваля «Добровидение».

«Я подала туда заявку, случайно увидев в новостях у моих друзей. Нам позвонили из Санкт-Петербурга и сказали, что хотят видеть на фестивале. Так как программа "Играй, гармонь" – партнеры "Добровидения", нас пригласили также сняться и для передачи на Первом канале», - поделилась Елена Баженова.

На передаче она вместе со своим аккомпаниаторами Михаилом и Иваном Размысловичами исполнили произведение «Цыганочка» в обработке Евгения Дербенко.

Программа с участием великолукских музыкантов уже вышла в эфир. Посмотреть её можно также в социальных сетях.

«Спасибо "Играй, Гармонь"! Попасть на эту самую передачу для нас большая честь!» - написала в своих соцсетях руководитель коллектива.