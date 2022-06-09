Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 июня 2022 10:14

Граффити, посвящённое воздухоплаванию, нарисовали в Великих Луках

Источник:kp.ru
.

.

Улицу Карла Либкнехта в Великих Луках украсили граффити, посвящённым воздухоплаванию. Об этом сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук».

Настенный рисунок создавала активная молодёжь города. У активистов ушло несколько дней на то, чтобы разрисовать одну из городских стен.

Отметим, в этом году в 26-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках примут участие 35 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Феодосии, Рязани, Тулы, Уфы, Кунгура, Великого Новгорода и других городов. Кроме того, на участие в мероприятии также зарегистрирован участник из Новой Зеландии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Известная певица Анастасия Спиридонова выступит на встрече воздухоплавателей в Великих Луках (Подробности)