Граффити, посвящённое воздухоплаванию, нарисовали в Великих Луках

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Улицу Карла Либкнехта в Великих Луках украсили граффити, посвящённым воздухоплаванию. Об этом сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук».

Настенный рисунок создавала активная молодёжь города. У активистов ушло несколько дней на то, чтобы разрисовать одну из городских стен.

Отметим, в этом году в 26-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках примут участие 35 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Феодосии, Рязани, Тулы, Уфы, Кунгура, Великого Новгорода и других городов. Кроме того, на участие в мероприятии также зарегистрирован участник из Новой Зеландии.

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