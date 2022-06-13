Первый квартирник под открытым небом прошел на территории псковского драмтеатра

Фото: ПАИ

13 июня в Пскове состоялся первый квартирному под открытым небом. Псковский драматический театр организовал музыкальный вечер под названием «Бейрут».

Музыканты вместе с артистами театра насладились музыкой. В этот вечер звучал джаз, панк-рок, популярные хиты и даже народные распевы.

На подготовленной театром площадке выступили: виртуозы Иван Федоров (гитара), Борис Федотов (фортепиано), Ярослав Погодин (ударные), Игорь Колосов (контрабас), Георгий Баландин (саксофон), «очаровательная солистка» Катя Руч, «повелитель всевозможных этноинструментов» Максим Плеханов, «прекрасные артисты» Георгий Болонев, Ислам Галиуллин, Анна Шуваева и другие.

Концерт под открытым небом стартавал в 20:30. На встречу пришло множество гостей.