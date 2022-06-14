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Общество14 июня 2022 10:25

Стал известен ТОП-10 самых цитируемых СМИ Псковской области

Источник:kp.ru
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По итогам минувшей недели (с 6 по 12 июня) стали известны самые цитируемые СМИ региона. По данным сервиса «Медиалогия» чаще всего ссылались на информагентство холдинга "Гражданская пресса" (ИЦ 3,57).

На втором месте Псковское агентство информации с ИЦ 3,46. Телеканал "Первый Псковский" расположился на третьем месте по цитируемости в регионе (ИЦ 2,36), далее расположился портал luki.ru (ИЦ 2,31) и замыкает пятерку лидеров ГТРК "Псков" (ИЦ 0,75).

Псковские СМИ цитировали такие федеральные издания, как «Известия», Lenta.ru, SM-News, «АвиаПорт» и др. Больше всего интереса они проявляли к рубрикам общество и социальная сфера, власть, здоровье и медицина, транспорт, ЧП, культура, право.