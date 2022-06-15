Ведерников: ни одного свободного места в гостиницах Пскова нет

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В Пскове нет мест в отелях, однако это не показатель их низкой вмещаемости или нехватки. Город выходит на новый уровень – его узнают и хотят посещать. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Медиацентре ПАИ во время презентации фестиваля «Западные ворота».

«На сегодняшний день ни одного места в гостиницах в Пскове нет. Нет билетов ни на самолёт, ни на московский поезд, ни на ласточку. Это говорит о том, что мы выходим на новый уровень туристического и культурного развития», – отметил глава региона.

По его словам, мероприятия, которые проводятся в Псковской области, по масштабам напоминают федеральные. Так, к примеру, и было приятно решение закрепить в дальнейшем за Праздником пушкинской поэзии такой формат.

Заполняемость отелей и загородных домов отдыха только в мае за счёт организации дополнительных мест в номерах составила порядка 120%. На сегодняшний день ситуация с загруженностью отелей остаётся.

Псков стал одним из 10-ти самых популярных локаций для отдыха на День России.В Псков едут туристы со всей России.