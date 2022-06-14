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Общество14 июня 2022 14:34

Названы здания, в которые мог бы переехать псковский планетарий

Источник:kp.ru
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Новый исполняющий обязанности директора псковского планетария Владимир Колпаков рассказал, куда бы мог переехать планетарий в целях дальнейшей модернизации, пишет «Псковская правда».

Как объяснил и.о. директора, нынешнее здание тормозит процессы модернизации, так как оно принадлежит церкви.

«Поэтому делать здесь какие-то глобальные переделки, когда его в любой момент могут отобрать, нет никакого смысла», - объяснил Владимир Колпаков.

Однако необходимость в новом здании, по словам Колпакова, очевидна.

«Есть два одинаково классных варианта: бывший кинотеатр "Космос" и кинотеатр "Победа". И там, и там можно было бы сделать идеальный планетарий. Но оба этих здания не принадлежат городу», - рассказал и. о. директора Псковского планетария.