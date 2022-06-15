В родовую усадьбу Римского-Корсакова в Псковскую область приедут потомки композитора

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В день памяти Н. А. Римского-Корсакова, 18 июня, в Плюсском районе пойдет праздничная программа, куда планируют приехать потомки известного композитора. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Праздник пойдет в усадьбах Любенск и Вечаша большим концертом хора Исаакиевского собора.
В 13:00 в Пионовой аллее усадьбы Любенск хор выступит под управлением дирижера Андрея Охлобыстина.
В 15:00 концерт классической, а также современной музыки переедет в усадьбу Вечаша.
Гости могут стать участниками обзорных экскурсий в 11 часов в Вечаше и 12 часов в Любенске.
Самостоятельные прогулки будут доступны также после концертов.
Уточнить информацию можно по телефону: 8 8113 32 15 53.