3-летнего ребенка в открытом окне засняли псковичи на Рижском проспекте

Фото: Ирина Евстигнеева

Сегодня, 15 июня, псковичка увидела ребенка примерно 3-х лет, одиноко играющего на открытом окне 4 этажа, в доме напротив остановки «Маяк». «Бился головой о сетку, потом спиной. В сетке дыра снизу», – поделилась переживаниями женщина. После публикации фото в одном из пабликов города разгорелись настоящее дебаты.

«Я была с 3-мя своими маленькими детьми, попросила прохожую женщину позвонить в службу спасения, она набирала. Мой сын сфотографировал это. Адрес я не знаю, мы ждали автобус на остановке магазин маяк. Это дом сразу напротив», – написала она в комментариях.

Обеспокоившаяся ситуацией многодетная мама не прошла мимо и решила уберечь чужого ребенка от опасности выпасть из окна. Однако после недолгих наюдюдений, прохожая поняла, что в соседней комнате квартиры с мальчиком находится женщина, которая ни чуть не переживает за малыша.

«Я чуть со сраха не умерла. Он бился спиной (задом, как бы отскакивая от сетки), в итоге сетка треснула сверху и снизу ногой порвал. Мама/сестра их, не знаю кто, курила в соседнем окне, мы ей кричали и махали но результата не было. Она просто закрыла форточку и ушла», – вспоминает женщина.

Прохожим удалось позвонить в полицию, однако, как сообщают свидетели опасной ситуации, на вызов долго никто не приезжал. Около сорока минут ребенок продолжал играть москитной сеткой на открытом окне. Взволновашиеся пользователи социальных сделали ещё несколько звонков в ведомство.

Напомним, 5 июня с пятого этажа псковской многоэтажки выпал 4-летний малыш после того, как опёрся на маскитную сетку. Заигравшийся 14-летний ребенок упал из окна в Великих Луках в мае.