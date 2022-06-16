На волосок от смерти: чем закончится история с малышом, который 40 минут на глазах у прохожих в Пскове играл с москитной сеткой на окне

Фото: Елизавета Евстигнеева

Накануне Псков потрясла новость о ребёнке, который около 40 минут один играл с москитной сеткой у открытого окна многоэтажки на Рижском проспекте. Страшно и то, что пока прохожие пытались спасти жизнь ребенка, домочадцы в соседней комнате занимались своими делами. В одной из групп в социальных сетях появилась информация, что дело передано в отдел по делам несовершеннолетних, а с ребёнком всё хорошо. «КП-Псков» пообщалась с начальником Комиссии по делам несовершеннолетних Галиной Каленчук и выяснила, что грозит родителям малыша за халатность, которая могла оборвать жизнь маленького ребенка. А также разберемся, как реагировать прохожим, которые стали свидетелями ситуаций, где жизнь ребенка повисла на волоске.

Вчерашняя ситуация на Рижском проспекте с малышом оказалось не такой простой, как кажется на первый взгляд. Прохожие вовремя отреагировали на мальчика в окне и всеми способами пытались уберечь его жизнь. Однако на вызовы неравнодушных не спешили сотрудники полиции.

По словам Галины Каленчук, случаев, когда полиция не реагировала на факты, связанные с детьми сразу, не было.

— К нам пока официальная информация не поступала, что там есть какое-то нарушение, выявленное при реагировании на данную ситуацию. Поэтому если будем располагать какими-то материалами дополнительными, тогда, конечно, будет проведена проверка и изучены вопросы: в связи с чем и как.

Пока не ясно, почему полиция задержалась, однако на сегодняшний день единственным правильным вариантом реагирования на подобную ситуацию станет срочный звонок в полицию по номеру 112.

— Это нужно сделать обязательно, чтобы предотвратить беду, – подмечает Каленчук, – К сожалению, иногда так получается, что не все люди, которые замечают какие-то происшествия, реагируют мгновенно на это. Это, конечно, очень серьёзная опасность. Она, действительно, актуальна, особенно в летний период, когда открывают окна.

По словам начальника Комиссии по делам несовершеннолетних, после приезда полиции в подобных ситуациях обязательно должен быть составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Как подчеркнула Галина Каленчук, оставление ребёнка без присмотра считается ненадлежащим их исполнением.

— Этот протокол со всеми материалами поступает к нам, в Комиссию по делам несовершеннолетних, для рассмотрения и принятия мер реагирования, привлечения к административной ответственности родителей.

По словам специалиста, наказанием для недобросовестных родителей может стать не только предупреждение, но и штрафные санкции в размере от 100 до 500 рублей в рамках административного кодекса. В настоящее время законодательством никак не регламентируется случаи, если ребенок выпадет из окна. Пока не будет доказано, что произошло это не из-за несчастного случая, а по вине родителей. В этом случае могут быть применены более серьезные меры.

В некоторых случаях, помимо наказания родителей за недосмотр за малышом, семье необходима и помощь.

— Бывают ситуации разные, почему дети остаются безнадзорные и попадают в такие ситуации, когда родители заняты на работе, оставляют с посторонними детей, не оформляют в детские сады. Поэтому здесь уже какая-то помощь оказывается семье, для того чтобы предотвратить в дальнейшем похожие ситуации.

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