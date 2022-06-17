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Туризм17 июня 2022 6:15

Новые 30-местные катера начнут возить пассажиров на Талабские острова

Источник:kp.ru
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Два новые катера доставлены в Толбицу для перевоза пассажиров на Талабские острова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«30-местные катера начнут перевозить пассажиров на острова Залита и Белова. Обсуждаем возможность продлить маршрут и до других населённых пунктов в материковой части района вдоль побережья Псковского озера. Также администрацией района прорабатывается вопрос электронных билетов, чтобы пассажиры могли приобретать их заранее через интернет», — написал глава региона.

После технического спуска на воду, у катеров проверят систему управления безопасностью. Кроме того, по словам губернатора, большая часть документов на новые средства передвижения уже получена.