Женщину увезли на скорой после ДТП в Псковском районе

Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Водитель «Лады Калины» с прицепом, загруженным деревянными брусками, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся в деревне Логозовичи Псковского района. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пассажирку, супругу водителя, госпитализировали в медучреждение.
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Спасатели, сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи выезжал на место происшествия. Детали автоаварии еде уточняются.