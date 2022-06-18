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Происшествия18 июня 2022 17:40

Женщину увезли на скорой после ДТП в Псковском районе

Источник:kp.ru
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Водитель «Лады Калины» с прицепом, загруженным деревянными брусками, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся в деревне Логозовичи Псковского района. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пассажирку, супругу водителя, госпитализировали в медучреждение.

Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Спасатели, сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи выезжал на место происшествия. Детали автоаварии еде уточняются.