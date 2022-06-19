О погоде на понедельник рассказали в Псковском ЦГМС

В Псковской области в понедельник, 20 июня, ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью воздух прогреется до +12 градусов. Минимальныя температура будет +7.

Днём температура воздуха составит от +17 до +22 градусов.

Ожидается ветер юго-западных направлений, который будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое.