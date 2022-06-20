Псковичей приглашают принять участие в кампании «Убедись, что ты здоров»

Фото: архив КП

Масштабная кампания «Убедись, что ты здоров» стартует сегодня, 20 июня. Как рассказали в ГБУЗ «Псковская городская моликлиника», она направлена на профилактику и раннюю диагностику заболеваний раком.

При этом в первую очередь кампания нацелена обратить внимание на необходимость прохождения диспансеризации и профосмотров.

Согласно статистике, в 2021 году диспансеризацию прошли 55% от числа подлежащих ее прохождению – в 1,8 раза больше, чем в 2020 году. Кроме того, благодаря профосмотрам в 2021 году было впервые выявлено в 1,6 раза больше сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований, чем в предыдущем году.

Добавим, за январь и февраль 2022 года профилактические мероприятия прошли около 4 млн человек.

«Для больших планов нужно маленькое обследование! Убедись, что ты здоров!» - призвали псковичей.