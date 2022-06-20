Как обновятся псковские фонтаны, рассказал Борис Елкин

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Администрация Пскова летом 2022 года уделит особое внимание модернизации псковских фонтанов. Об этом на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ рассказал глава города Борис Елкин, сообщает корреспондент «КП-Псков».

Фонтан в Дендропарке заиграет не только красками, но и станет наконец музыкальным. У него появится собственный аудиоряд, который будет звучать из колонок.

В Летнем саду фонтан станет серым и будет иметь подсветку. Таким образом будет восстановлена историческая справедливость. Ведь таким он был изначально.