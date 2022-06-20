Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июня 2022 12:14

Как обновятся псковские фонтаны, рассказал Борис Елкин

Источник:kp.ru
.

.

Администрация Пскова летом 2022 года уделит особое внимание модернизации псковских фонтанов. Об этом на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ рассказал глава города Борис Елкин, сообщает корреспондент «КП-Псков».

Фонтан в Дендропарке заиграет не только красками, но и станет наконец музыкальным. У него появится собственный аудиоряд, который будет звучать из колонок.

В Летнем саду фонтан станет серым и будет иметь подсветку. Таким образом будет восстановлена историческая справедливость. Ведь таким он был изначально.