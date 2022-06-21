На 1,2% увеличилась средняя зарплата псковичей за год

За последний месяц средняя предлагаемая зарплата в регионе составила более 46 000 рублей. По данным hh.ru, это на 1,2% или 400 рублей больше, чем в начале лета прошлого года.

Наибольший рост зарплат наблюдается сразу в пяти профессиональных сферах: «Консультирование» (+16%), «Маркетинг, реклама, PR» (+23%), «Юристы» (+15%), «Высший менеджмент» (+20%). Кроме того, работодатели за год увеличили предлагаемую заработную плату в вакансиях для закупщиков (+11%).

При этом выделились и сферы-антилидеры по падению среднего дохода: «Домашний персонал» (-46%), «Страхование» (-28%) и «Безопасность» (-13%).

Исследование также показало, что по ряду сфер ожидания соискателей и предложения работодателей относительно зарплат совпадают. Например, в следующих отрослях: «Искусство, развлечения, массмедиа» (запрашивают порядка 35 000, предлагают 38 000), «Туризм, гостиницы, рестораны» (запрашивают 36 000, предлагают 35 000), «Управление персоналом, тренинги» (запрашивают 37 000, предлагают 37 000) и другие.