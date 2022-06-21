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Общество21 июня 2022 12:32

Приятный уголок для прогулок создадут в Пскове

Источник:kp.ru

В Пскове создадут новое место для прогулок. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Денис Василенко на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

Прогулочным местом станет подворье Псково-Печерского монастыря. В этом месте пройдет реставрация надвратного корпуса, церкви Одигитрии, церкви Николы со Усохи.

В настоящее время реставрацию проходит Архиерейский дом, где размещено епархиальное управление с книжным магазином. Иногда в этих местах можно услышать репетиции епархиального хора.

«Полагаю, что после реставрации назначение этого здания не изменится», - добавил Денис Василенко.