Дешевое, но вкусное брендовое мороженое производят в Псковской области

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Бюджетное великолукское мороженое пользуется особым спросом у жителей региона. Об этом сообщила Елена Бугаева, индивидуальный предприниматель, развивающая одну из региональных торговых сетей, пишет «Псковская правда».

«У покупателей наших магазинов два фаворита — продукция крупного федерального производителя и наше великолукское, а вот белорусское и тверское не очень берут», - поделилась Елена Бугаева.

На фабрике производят мороженое под собственным брендом, а также для компании «Столбушинский продукт» и магазинов райпо под их марками.

Примечательно, что великолукское мороженое выросло в цене, но не так сильно, как продукция федеральных брендов. Подорожание вызвано ростом цен на исходные компоненты: масло, сухое или цельное молоко, сливки, сахар и сгущённое молоко.

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