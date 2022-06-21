Всего три ингредиента: рецептом натурального мороженого поделилась технолог

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Как сделать полезное мороженое в домашних условиях, рассказала технолог, сыровар, основательница бренда «Сырная застава» Анна Гончарова, пишет «Псковская правда».

Чтобы претворить эту идею в жизнь, нужно подготовить всего три ингредиента: сливки (можно взять магазинные жирности 33%), сахарная пудра и яичный белок..

Первым делом необходимо взбить сливки. Затем это же сделать с белком и сахарной пудрой, а после соединить ингредиенты и отправить в морозилку. Далее необходимо каждые 20 минут вынимать мороженое и перемешивать до тех пор, пока она не застынет.

«Сколько потребуется времени, сказать сложно, поскольку у всех разные морозилки, процесс может занять и до 4 часов», - уточнила эксперт.

При этом она рассказала, что чем больше будет белка, тем менее жирным получится мороженое. 50 на 50 считается минимальным соотношением.

«Сливки — очень жирный продукт, просто не выдержит желудок, могут быть потом неприятные последствия», — отметила технолог.

С сахарной пудрой асе проще: её Анна Гончарова советует класть по своему вкусу. Кроме того, в самодельное мороженое на последнем этапе можно добавить свежие ягоды, сироп или джем.

«Когда такое мороженое тает, оно становится похоже на маршмеллоу. Его можно просто так есть, можно класть в кофе. Это очень вкусно», — уверена специалист.

При этом хранить домашнее мороженое длительное время в морозилке Анна Гончарова не советует.

«Молоко имеет свойство вымораживаться — вода отделяется от сухого молока и она обратно уже не войдёт», - уточнила специалист.

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