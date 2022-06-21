21 июня на берегу Псковы пройдет концерт скрипача-виртуоза Самвела Айрапетяна

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Сегодня, 21 июня, в 20:00 на площадке эногастрономической ярмарки «Виноград» выступит скрипач Самвел Айрапетян. Двухчасовой концерт пройдет на берегу Псковы в Финском парке, на площадке «Крым», сообщил музыкант в прямом эфире радио «7 Небо».

«В сегодняшнем выступлении будет не менее 20 разноплановых и разножанровых произведений: это и саундтреки из кинофильмов «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Реквием по мечте», это и рок-музыка из репертуара Led Zeppelin, Scorpions, Nirvana. Всё хорошо узнаваемое. В нашей команде есть также музыкант, который играет на древнем армянском интрументе дудуке, поэтому сегодня псковичи услышат также звуки этнической музыки», - рассказал Самвел Айрапетян.