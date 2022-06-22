Псков планирует открыть чартерные рейсы в Москву и Казань

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Между Псковом, Москвой и Казанью планируется запустить чартерные пассажирские авиарейсы. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил ТАСС.

Он также добавил, что каждый день люди активно летают из Пскова в Москву: с утра пассажиры прибывают в столицу, а тем же вечером улетают обратно.

«А если говорить про людей, которые хотят прилететь к нам, то им, конечно, лучше лететь ранним рейсом в пятницу или обеденным рейсом в пятницу. А в воскресенье также в обед улетать. Мы хотим поставить чартерный борт на Казань», - заявил губернатор.

Кроме того, он рассказал, что сейчас решается вопрос о сотрудничестве с Белоруссией о поставке воздушных судов для обслуживания указанных чартерных рейсов, так как на данный момент есть нехватка самолётов.

«Мы им [белорусской авиакомпании "Белавиа" — ред. КП] предложили, чтобы летали их борты. И со своей стороны, я считаю, хорошее условие дали - нулевой оборотный рейс в аэропорту, то есть они прилетают в аэропорт, и взлет, посадка, обслуживание воздушного судна для них будет стоить ноль рублей ноль копеек. Но коллеги пока думают», - поделился Ведерников.