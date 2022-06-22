«Как бы чего ни случилось»: находящихся в опасности котят пристраивают в Пскове

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На территории завода «УКЛАД» на Индустриальной, 16 в Пскове поселились кошка и шестеро котят: две девочки и четыре мальчика. Об этом написала псковичка в группу общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

По словам местной жительницы, животные ведут себя, как домашние, людей не боятся, а сама кошка «добрая, очень ласковая и спокойная».

«Там, где они находятся, постоянно работает погрузчик. Они часто сидят под поддонами. Как бы чего ни случилось. Присмотритесь, может быть, именно одного из них Вам так не хватает в доме», - написали в посте.

Для связи обращаться в редакцию «Комсомольской правды в Пскове».