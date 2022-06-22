«Слепой оркестр» выступит перед псковичами в Варлаамовской башне

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2 июля в 20:00 в Пскове состоится концерт Санкт-Петербургского оркестра с необычным исполнением классической музыки – у дирижера и музыкантов будут завязаны глаза. Об этом сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мероприятие состоится в Варлаамовской башне Псковского кремля. Вход будет организован по билетам.

«"Слепой оркестр" — русская версия международного проекта музыкальной импровизации, который выделяется своей уникальной концепцией: музыканты играют и поют с завязанными глазами, в то время как дирижер руководит оркестром с помощью прикосновений. Дирижер подает музыкантам знаки, когда начинать играть, когда останавливаться и когда солировать, касаясь каждого участника оркестра, согласно обозначенным заранее правилам», – объясняют организаторы.

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте Псковской областной филармонии.