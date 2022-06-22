Депутат из Новоржевского района открыто заявил о симпатии к Степану Бандере

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Представитель партии «Яблоко» (Псковская область) Николай Пянтковский выразил симпатию к лидеру и идеологу украинского националистического движения Степану Бандере. В 2018 году снимок на фоне памятника Бандере общественник выложил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Эта информация попала в руки депутата Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу №9 (Новоржевский район, Островский район, Пушкиногорский район) Армена Мнацаканяна. Политик заявил, что обратится в правоохранительные органы с заявлением о необходимости дать правовую оценку действиям Пянтковского.

«Я возмущён. Это не вписывается ни в какую логику, - заявил Мнацаканян. - В 2018 году Николай Пянтковский, ныне депутат Новоржевского районного собрания от партии «Яблоко», сделал фотографию на фоне памятника Степана Бандеры и умудрился выложить снимок в соцсети, позже - в марте этого года он на своей странице разместил свою фотографию с газетой с нелестным заголовком относительно руководства России. Не знаю, какой идеологии он придерживается, но уверен, что подобному поступку правоохранительные органы должны дать соответствующую оценку. Думаю, и коллеги Пянтковского из районного Собрания тоже дадут оценку его действиям».

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«Возмутительно, что этот молодой человек идеализирует пособников нацизма. Жаль, что среди нас такие люди, у которых голова, скажем так, не на месте. Как депутат я намерен направить заявление в правоохранительные органы относительно действий этого пока депутата», - заключил Армен Мнацаканян.

Отметим, Николай Пянтковский получил статус депутата районного Собрания в 2019 году. Коллеги характеризуют депутата как парламентария-прогульщика. Примечательно, что из пяти сессий Собрания в этом году Пянтковский присутствовал лишь на одной.