37-и бежанцам Украины и ЛДНР в Псковской области помогут вернуться в свои дома

22 июня прошло рабочее совещание по вопросу поддержки граждан Украины, Донецкой и Луганской Народных республик, которым пришлось экстренно покинуть свои дома и времени поселиться на территории России, в Псковской области.

Ранее 10 граждан, которые эвакуировались в Псковскую область из Мариуполя, решили вернуться в свои дома. Реэвакуация проходила за счёт средств правительства Псковской области и поддержке благотворителей.

«В настоящее время 37 человек также изъявили желание вернуться обратно», — отметил Михаил Ведерников и подчеркнул, что ранее у Псковской области не было опыта отправки граждан в места постоянного пребывания.

Для безопасного и комфортного переезда и питания граждан, будут использоваться средства резервного фонда региона.